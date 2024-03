Stana Alexandrával készült közös fotója miatt támadják Horváth Grétát

Stana és volt férje szakítását korábban Horváth Gréta is kommentálta, bár akkor visszafogottan nyilatkozott a történtekről, sokkal jobban zavarta, amikor Meggyes Dávid a Párharcban sírt amiatt, hogy nem találkozhat többet volt felesége kisfiával.

Miután kiderültek Dávid turpisságai – amiből a média csak egy apró szeletet látott és hallott –, egyetlenegyszer sem kereste a kisfiamat.

Én félre tudtam tenni az egómat, ezért a gyerek előtt sosem tüntettem fel őt rossz színben. Különben meg Filipnek van édesapja, aki példásan neveli őt, és akire mindig számíthattunk, és akivel a mai napig jó a kapcsolatunk..." - mondta akkor Horváth Gréta, aki állítólag túl van a váláson és Meggyes Dávidon, hiszen elég hamar talált magának új párt, akivel elmondása szerint nagyon boldogok. Most mégis sokan úgy gondolják, hogy plasztikafüggősége és hatalmas fogyása is a volt férje miatt van, és a Stana Alexandrával készült fotó is azt bizonyítja, hogy még mindig rajta akar elégtételt venni.