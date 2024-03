Súlyos agyműtétjéről mutatott képet a rákbeteg színésznő

Nem fejeztem be az alkotást. Még nem végeztem be azt, hogy jobbra változtassam a dolgokat. Egyszerűen csak... nem végeztem" - mondta korábban a Bűbájos boszorkák egykori sztárja, aki most tavalyi agyműtétje előtt készült fotót mutatott a közösségi oldalán, és a bejegyzésben elmagyarázta, hogy mi történt és hogyan érezte magát ebben a helyzetben.

2023 januárjában agyműtéten estem át, hogy eltávolítsanak egy daganatot. Ezek a homlokomon lévő dolgok a tumorok feltérképezésére szolgáltak.

Akkor közel sem kérdeztem eleget, mert a félelem és az a túl sok történés túlságosan lefoglalt. Az viszont annyira klassz, hogy utána beszélgethettem Dr. Ray Chuval, az agysebészemmel és hű, akkor nagyon sok mindent megtudtam a műtétemről! Ó, és ez a kép akkor készült, amikor beadták a különböző nyugtatókat, mielőtt elaltattak a műtéthez. Elég nyilvánvaló, hogy megszerettem őket" - írta a fotóhoz a színésznő, aki a rákbetegségéről szóló podcast hallgatására biztatja azokat a követőit, akik szintén hozzá hasonló helyzetben vannak.