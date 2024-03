Súlyos összeget fizetett a válásért Ariana Grande

Ariana Grande tavaly ősszel nyújtotta be a válókeresetet Los Angelesben, hogy minél előbb elválhasson férjétől, Dalton Gomeztől, de csak mostanra sikerült hivatalosan is véget vetni a házasságának. Az énekesnőnek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia azért, hogy elválhasson, annak ellenére is, hogy állítólag házassági szerződésük volt.

Hivatalosan is elvált Ariana Grande és férje, Dalton Gomez, a válást az énekesnő kezdeményezte kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A pár sokáig titkolta, hogy nincs minden rendben köztük, egyesek szerint Grande csalta meg férjét egy amerikai színésszel, Ethan Slaterrel, aki elhagyta miatta a családját is. Bár a pár azóta is együtt van, és tagadják a megcsalást, de sokan nem hisznek nekik.

Grande három év házasság után most hivatalosan is elvált Gomeztől, de ez nagyon sokba került neki, ugyanis 1,25 millió dollárt, azaz majdnem 4,5 milliárd forintot kell kifizessen a férfinak, ez közös megegyzés alapján született döntés volt a részükről. Az egyszeri kifizetés mellett a megegyezés értelmében Gomeznek a Los Angeles-i otthonuk eladásából származó bevétel fele is megítéli. Grande emellett legfeljebb 25 ezer dollárt fizet az ügyvédi költségeire, és a jövőben nem fizet tartásdíjat volt férjének. A bírósági papírok szerint több mint egy éve váltak el, házassági szerződésük is volt. Nem voltak jogi viták sem, nem voltak gyerekeik, így a válás gyorsan lezárulhatott - írja a BBC.