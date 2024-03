Szabó Zsófi drámai vallomása: Mindenki tudja, hogy ki vagyok, de senki nem ismer

A TV2-re visszatérő Szabó Zsófi azt is elárulta, hogy 15 év tapasztalattal a háta mögött is nagyon izgult, amikor először kellett bizonyítania a Mokka stúdiójában, még a lába is megremegett, de ezt tudja, hogy hamar el fog múlni, ha megszokja az új környezetét, és ők is megismerik őt.

A műsorvezető elsődleges célja az új lehetőség által, hogy jobban megismerjék a valódi énjét, ne csak a munkatársai, hanem a nézők, a nyilvánosság is, mert nagyon zavarja, hogy félreismerték az emberek.

Nem gondoltam volna, hogy ennyire izgulok majd.

Azt gondolná az ember, hogy 15 év után már nincs min izgulnia egy tévés személyiségnek. Hát van. És nem feltétlenül azért, mert élő adás vagy mert új a munkám. A körülötted lévő tényezők is befolyásolják azt, hogy te hogyan állsz magadhoz, mennyire vagy magabiztos. Rám nagyon hatnak azok a külső dolgok, amik érnek. Közben pedig a stáb is megismerhetett" - mondta.