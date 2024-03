Szakíthatott az ismert magyar sztárpár

Ahogy arról már korábban is írt az Origo, Varga Viktor és Zsembera Liliána között hatalmas volt az összhang, sőt a TV2-n futó Párharc műsorban is bizonyították rátermettségüket, amit később meg is nyertek. Az énekes elárulta, hogy a 10 millió forintos főnyereményt utazásra, Liliána jövőjére, és az épülő házukra költötték.

"Nagyon szeretjük egymást, szoktunk együtt aludni, hol a jurtámban, hol Lili lakásában, de nem élünk együtt, és nem is tervezzük. Korábban összeköltöztünk egy időre, de nem lett jó vége. Én negyvenkét éves koromban szeretnék gyermeket, addig viszont szabadon akarok élni.