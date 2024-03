Szavazzon: ki a legszexibb amerikai sztár?

Sydney Sweeney Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Jenna Ortega

Egyre népszerűbb a 21 éves színésznő, aki tavaly ért el áttörő sikert a Wednesday című sorozat főszereplőjeként, melyért Golden Globe-díjra is jelölték. Karrierjét gyerekszínészként kezdte, már kilencévesen játszott sorozatokban, de azóta is rengeteg felkérést kap. Feltűnt a nagy sikerű Te című sorozatban Penn Badgley oldalán, valamint a Sikoly című horrorfilm folytatásában is. Jelenleg legújabb filmje egyik szexjelenete miatt támadják sokan, ugyanis filmbeli partnere a tőle 31 évvel idősebb Martin Freeman volt.