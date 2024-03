Szerelmes fotón csókolja gazdag barátját Berki Mazsi

Berki Mazsi több mint egy évig titkolni próbálta, hogy férje, Berki Krisztián halála után hamar rátalált a szerelem egy gazdag vállalkozó, Zoltán személyében. Miután kiderült, hogy kapcsolatban vannak, még sokáig nem mutatta meg a férfit a nyilvánosságnak, az utóbbi időben azonban egyre több közös fotót oszt meg magukról. Most egy jó ideje újabb luxusutazáson vannak, ahonnan Berki Mazsi ontja a fotókat, most egy szerelmes pillanatot is megmutatott a követőinek.

Ritka fotót mutatott magáról és gazdag barátjáról Berki Mazsi, aki már hetek óta újabb luxusutazáson tartózkodik a férfival. Ezúttal Thaiföld volt az úti céljuk, előtte pedig hosszú heteket töltöttek Amerikában. A luxusözvegy imád dicsekedni az életükkel, és egyre bátrabban osztja meg az intim pillanatokat is a közösségi oldalán. Berki Mazsi jó ideig nem mutatta meg új szerelmét, eleinte is folyton kitakarta a férfi arcát, mostanában viszont egyre többször oszt meg közös fotókat kettejükről, valószínűleg kapcsolatával is dicskedni próbál a követői előtt. Legújabb fotóján egy igazán szerelmes pillanatot mutatott meg a közösségi oldalán, ahogy Zoltánnal ölelik és csókolják egymást.

Először mutatott szerelmes fotót magáról és gazdag barátjáról Berki Mazsi

Fotó: Berki Mazsi Instagram