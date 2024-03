Szexuális ajánlatokkal bombázzák az idősebb nők Peter Srámeket

Annyit elárulhatok, igazán arcpirító, 18-as karikás kérések is érkeztek az irányomba. Azt azonban muszáj hozzátennem, hogy a rajongóim nagy része leginkább a zenémre kíváncsi, de úgy érzem lesz mit mesélnem az unokáimnak, ha majd a fiatal koromról kérdeznek” – mondta.

Peter Srámek élvezi a nők társaságát

Fotó: Peter Srámek

„A külső meghatározó számomra, szerintem egy előadónál az összkép igenis része a teljesítménynek. Tudom, hogy egy szépen felöltöztetett srác önmagában kevés lenne a színpadon, a hang az első, de be kell valljam nekem is jobban kell figyelnem, mint azt az elmúlt egy-két évben tettem. Elkényelmesedtem. Szép, vékony gyerek voltam mindig, aztán elengedtem magam. Ezt a rajongók szóvá is tették. Muszáj volt valami megoldás után néznem. Találtam egy módszert, aminek köszönhetően nem kell sanyargatni vagy visszafogni magam, mivel sokkal kisebb adagokkal is jól lakom. Ez egy testsúlycsökkentő innovátor, ami csupa-csupa hasznos gyógynövényt tartalmaz, például a banaba fa levelét, ami a Fülöp-szigeteken terem, a helyi gyógyítók azt mondják, hogy a hatására a zsírok fele képes csak hasznosulni, nem rakódik le a felesleg. Kipucolta zsírokat, eltűntek a derekamról a kisebb nagyobb hurkák, a megereszkedett tokám is eltűnt. A kúrában lévő indiai csalán segített abban, hogy az anyagcserém is felpörögjön. Mióta 10 kilóval könnyebb vagyok újra könnyebben tudok mozogni a színpadon, sokkal magabiztosabb vagyok. Ez kívülről is abszolút látszik” – mesélte.