Mint írtuk, hétfő este visszatér a Hazatalálsz, ezzel együtt pedig Orsi kalandjai is folytatódnak, így Tóth Andit továbbra is láthatják színésznőként a TV2 nézői. Mellette tűnik majd fel a sorozatban Szikora Róbert is, aki magát alakítja, és egy turnéra hívja magával Orsit.