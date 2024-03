Szinte rá sem lehet ismerni Marics Petire a legújabb fotóján

A VALMAR zenészei, Marics Peti és Valkusz Milán nemrég Balira utaztak a hamarosan induló koncertszezon előtt, közösségi oldalaikon azt is megmutatták, milyen luxusban élnek az egzotikus környezetben. Marics Peti nemrég egy új fotót mutatott korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, és a háttérből úgy tűnik, már hazatértek Magyarországra. Az énekes az autóban készített magáról egy képet, melyen látszólag elég fáradt, de a legmegdöbbentőbb az új frizurája, mellyel szinte felismerhetetlen lett. Marics a szokásos felzselézett frizurája helyett most középen választotta ketté a haját, és ez az apró változtatás is nagyon szembetűnő az énekes külsejében.

Marics Peti nagyon másképp fest az új frizurájával

Fotó: Instagram / Marics Peti Instagram