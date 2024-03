T. Danny félmeztelenül érkezett egy gálára - fotó

T. Danny mostanában sok időt szánt az edzésre, ami meg is látszik, és ezt nem is rejtegeti, hiszen számos félmeztelen és trikós fotót posztol Instagram-oldalára. A Just Clear gálára is majdnem félmeztelenül érkezett, hiszen fekete öltönye alá nem vett fel semmit, így igencsak szexire sikerült a szettje. Ennek ellenére saját bevallása szerint nagyon meglepődött a díjon:

»Az Év Legfittebb Férfi Előadója« Igen, én is meglepődtem… mindenesetre nagyon megtisztelő! Gyerekek, a tükör-selfie nem csinálja meg magát; irány sportolni, mozogni! Különben úgy fogtok kinézni, mint én.