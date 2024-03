Tönkrement Koholák Alexandra és 26 évvel idősebb férje házassága

A több tévéműsorban látott Koholák - Farkas - Alexandra egy időben a kábítószerekhez nyúlt. "Mondhatjuk ezt menekülésnek, mivel folyton kétségek gyötörtek: szerettem volna megérteni, mi miért történik a világban, és hol van mindeközben az én helyem. Tizennyolc évesen kerültem a média körforgásába, nagyon fiatal voltam, és csak arra vágytam, hogy szeressenek, elfogadjanak. Persze, legbelül éreztem, hogy valami nagyon hiányzik, de ezt akkor még nem tudtam megfogalmazni magamnak. A drog egyfajta módszer volt számomra ahhoz, hogy elviseljem az általam elfojtott problémáimat. A kemény drogok kimaradtak, nem bírja a szervezetem a szintetikus szereket, de tény, hogy sok mindent kipróbáltam, így a kokaint is" - nyilatkozta korábban.

Sokakat meglepett, amikor egy nála 26 évvel idősebb férfihoz költözött, aki végül el is vette. Az illető spirituális vezetőnek hirdette magát, botránya is volt. Ennek a kapcsolatnak vége: "Mivel már többeteknek feltűnt, hogy Balázzsal nem posztolunk közösen, itt az ideje, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy a házasságunk egy ideje véget ért. Ma már több újságnak nyilatkoztam de azt gondolom, nektek tartozunk itt is egy kisebb magyarázattal. Érthető okokból a részletekbe nem bocsátkozunk bele" - írta most közösségi oldalán, ahonnan eltűnt sok régi fotó, videó.