Tragédia: elvesztette a kisbabáját Anne Hathaway

Anne Hathaway 2015-ben elveszített egy kisbabát, erről a Vanity Fairnek mesélt. 2019-ben egy Instagram-posztban jelentette be, hogy a második gyerekét várja, a fotóhoz pedig a meddőségről és a fogantatás problémáiról is írt. Most ezzel kapcsolatosan az interjúban elmondta, hogy álságosnak érezte volna, ha csupán a babavárással járó boldogságról posztolt volna, miközben tudja, hogy a történet ettől sokkal árnyaltabb.

Elárulta, hogy egy terhessége vetéléssel végződött, miközben a Grounded című, hat héten át futó színdarabban játszott.