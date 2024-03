Tóth Gabi egyik napról a másikra változtatta meg jelentősen a külsejét, ugyanis eddigi rövid haját extrém hosszú póthajra váltotta. Az énekesnő magánéletében történt rengeteg változás miatt is igényelhette, hogy külseje is megújuljon vele együtt, ezért most hosszú barna hajat választott magának. Tóth Gabi egy újabb fotón mutatta meg a megújult külsejét, melyen már hullámos fürtökkel pózolt a kamerának. Nagyon úgy tűnik, hogy az énekesnő egyáltalán nem bánta meg ezt a hatalmas változtatást.