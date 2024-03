Újabb sokkoló fotók kerültek elő a durván elhízott Selena Gomezről

Selena Gomez már egészen kislánykora óta foglalkozik a színészettel, ezért az iskoláit munka mellett fejezte be, 2010 májusában magántanulóként szerzett érettségit. Gomez az első hivatalos szerepét 2002-ben, hétéves korában nyerte el amikor kiválasztották, a Barney és barátai című, gyerekeknek szánt sorozat egy szerepére. Majd 2003-ban megkapta az első filmes szerepét is a Kémkölykök 3-D – Game Over című filmben, később a Disney Channelen tűnt fel különböző produkciókban.

Majd 2008 körül kezdett el komolyabban dolgozni a zenei karrierjén is a filmezés mellett. 2009 augusztusában az énekes-színésznő együttese, a Selena Gomez & the Scene kiadta első stúdióalbumát, mely a a Kiss & Tell címet kapta, és szinte azonnal bejutott a top 10-be az Egyesült Államok Billboard 200-as ranglistáján. A Kiss & Tell eljutott odáig, hogy megkapja az aranylemezt, a legnagyobb sláger az albumról, a Naturally című dal végül platinalemez lett, nemrég mégis úgy döntött, hogy a felhagy az énekesi karrierjével, inkább a filmezésre koncentrál.