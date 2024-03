Wendy Williams, Bruce Willis - több sztár is ezzel a rettegett betegséggel küzd: mi az a progresszív afázia?

A The Wendy Williams Show korábbi műsorvezetője a közlemény szerint tavaly kapta meg a diagnózist. Gondozói csapata jelezte, hogy azért döntöttek úgy, hogy megosztják a hírt, hogy felhívják a figyelmet az afáziára és a frontotemporális demenciára. "Sajnos sok afáziával és frontotemporális demenciával küzdő személynek kell szembenéznie a megbélyegzéssel és a félreértésekkel, különösen akkor, amikor viselkedésbeli változásokat kezdenek mutatni, de még nem kaptak diagnózist" - írták.

Az 59 éves médiaszemélyiség a napokban a nyilvánosság elé lépett: "A velem megosztott üzenetek megérintettek, emlékeztetnek az egység erejére és az együttérzés szükségességére" - mondta. Williams fia viszont a tévésztár életéről most bemutatott dokumentumfilmben azt állítja, hogy édesanyjánál az alkoholizmusa miatt alakult ki a demencia. "Az orvosok szerint annyit ivott, hogy az elkezdett kihatni a gondolkodására és az agyműködésére is" - idézték Kevin Hunter Jr-t a lapok. A műsorban Williams unokahúga is megszólalt, aki úgy véli, hogy a koronavírus-járvány, édesanyja elvesztése és saját válása csak tovább rontott nagynénje állapotán.