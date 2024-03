Újabb világsztárról derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg

Jada Pinkett Smith

Will Smith felesége – Jada Pinkett Smith – egy ritka autoimmun betegségben szenved, melynek következtében foltokban kezd hullani a haj és további betegségek kockázatával is együtt jár. Jada Pinkett Smith az úgynevezett alopecia areata nevű betegség miatt, 2021 nyarán döntött úgy, hogy leborotválja az egész fejét, mivel betegsége következtében foltokban hullott ki a haja, ez nagyon megviselte. Elmondása szerint az egész család támogatta döntésében, akik aggódtak a színésznő lelkiállapota miatt. A színésznő bár feladta a reményt, fél évvel ezelőtt saját meglepetésére is arról számolt be, hogy kezd visszanőni a haja, de még mindig vannak problémás részek. Azóta nem adott információt arról, hogy mennyit változott az állapota.