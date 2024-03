Válságáról írt és durván megváltoztatta külsejét a Buffy és az Amerikai pite sztárja - fotók

Mint sok más színész, ő is reklámokkal kezdte igen fiatalon, Hollywoodban. Élete első nagy lehetőségét tizenhárom évesen kapta, amikor az alkotók ráosztották Dan Aykroyd lányának szerepét a Marslakó a mostohám (My Stepmother is an Alien) című nagy sikerű filmben. Újabb alkotások jöttek később: Az idegen, akivel élek, Egy hulla a szobatársam, Amerikai pite 1-2-3, Pasik és csajok, Veronica Mars, többek között.

A színésznő 2003-ban ment férjhez, párja a Buffy-ban is látott Alexis Denisof. Santa Monicában élnek, két lányuk van: Satyana Marie Denisof 2009-ben, Keeva Jane Denisof 2010-ben született.