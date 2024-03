Váratlan bejelentés az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi lánya és 29 évvel idősebb milliárdos párja kapcsolatáról

Mint ismert, Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Boglárka elég komoly kapcsolatban lehet egy milliárdos üzletemberrel, Csipak Péterrel, akivel egy ideje már titkolják a románcot. A fiatal divattervező azonban többször is mutat sokat sejtető, korlátozott ideig elérhető bejegyzéseket az Instagram-oldalán, melyek arról tanúskodnak, hogy új barátja elhalmozza minden jóval, rengeteg virágot és meglepetést kap tőle.

A Péter nevű férfi és Galambos Boglárka nőnap alkalmából döntött úgy, hogy nyilvánosan is felvállalják a kapcsolatukat, ezért közös képet is mutattak a közösségi oldalaikon, melyhez az üzletember egy hosszas üzenetet is hagyott a lánynak.