Veszélybe került az Ázsia Expressz sztárjának élete

Minden benzinkútnál meg kellett állnom, már csak 1.4 bar nyomás volt a kerékben. Kicentiztem a hazaérést... Több szerelőt is hívtam, a legtöbb nem volt túl kedves, míg végül találtam egy mobil gumiszervízt, ahol nagyon készségesek voltak, elmagyarázták, hogy mi történt, és helyre hozták a hibát. Jó érzés volt, hogy fiatal nő létemre meg tudtam oldani egy ilyen szituációt” - mesélte a rémisztő történetet Balogh Szimóna, aki elárulta, már tíz éve vezet, így valószínűleg rutinja is átsegítette a helyzeten. Majd azt is hozzátette, hogy nem az a típus, aki mindenhová autóval jár, sokat tömegközlekedik, az Ázsia Expressz óta pedig egyre gyakrabban választa a gyaloglást.

Alapvetően kocsi nélkül is boldogulok, de most gyors megoldás kellett, mert másnap utaztam vidékre egy gyerekotthonba önkénteskedni.

De egyébként a barátnőimmel sokszor villamosozunk, nyáron pedig gyakran használom a 3-as metrót, mert könnyen elérem vele a Deák Ferenc teret, általában annak a környékén szoktunk szórakozni a barátaimmal. De az Ázsia Expressz óta sokszor sétálok is, 20-30 perces távokat simán bevállalok” - mesélte a Ripostnak Balogh Szimóna.