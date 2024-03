Világhírű partybrandek jönnek a Szigetre

2000-ben egy nagy mérföldkőnek számított a hazai parti szcénában, hogy a Szigeten megjelent az Aréna, az ide „ellátogató, világélvonalbeli lemezlovasok ilyen méretű és szintű részvétele egyedülálló Magyarországon” – írták akkor. A helyszín népszerűsége azóta töretlen, a világ legnagyobb sztárjai adják át egymásnak itt a DJ-pultot és az utóbbi években a legnagyobb nemzetközi party-sorozatoknak is kihagyhatatlan helyszíne ez a Szigeten. Az Aréna idén új névvel jelentkezik.

„A BOLT az egyik legkeresettebb alapszolgáltatást, a Szigetre való kényelmes és biztonságos ki- és hazajutást nyújtja a látogatóknak. Mindemellett kiemelten fontos számunkra a kiszámíthatóság és a transzparencia, melyek az utasaink által leginkább megbecsült értékeink közé tartoznak. Annak érdekében, hogy összekössük a kellemest a hasznossal, szerettünk volna a fesztivál területén is tenni azért, hogy a szórakoztatásból is kivegyük a részünket”– mondta dr. Sabjányi László, a BOLT ügyvezetője. „Tavaly a dropYard színpad mellé álltunk be, idén azonban - egy nagyot lépve - az elektronikus zene epicentrumaként ismertté vált, immár BOLT Party Aréna névre keresztelt helyszínhez társultunk támogatóként” – tette hozzá Sabjányi László.