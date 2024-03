Visszatér a Mintaapák, ma hajnalban elindult a TV2 új csatornája

"Húsz év, elképesztő... Gazdag Tibivel is a mai napig játszunk együtt, hétfőn is közös előadásunk lesz" – mondta el Előd Álmos, aki annak idején Nemes Dávid karakterét formálta meg. "Az én életem egy nagy fordulatot vett, amikor Gesztesi Karcsi csatlakozott a sorozathoz, mi onnantól szerelmespárt alakítottunk. Az emberek nagyon szerették a karakteremet, Lenkét. Most is van még, aki így emlékszik rám és ez biztos felfrissül most" – emlékezett Vándor Éva, aki Csillagkút polgármesterét alakította a TV2 napi sorozatában.

Szabó Zsófi 2009-ben csatlakozott a szériához Betty Tanakis szerepében, az ő első jelenetét is bevágták a beszélgetés során, amire a TV2 Klubon még egy kicsit várni kell, ám addig is megannyi színes magazinműsor, izgalmas krimi-reality, átalakító show és szórakoztató film várja a nőket az új csatornán, a FEM3 programhelyén.

