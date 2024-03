Zimány Linda megmutatta hosszú, izmos combjait - kép

Zimány Linda gyakran tesz közzé az Instagram-oldalán olyan fotókat, ahol szexi, merész ruhában vagy bikiniben látható, hiszen szereti hangsúlyozni tökéletes alakját.

A modell tegnap ünnepelte a születésnapját, a jeles alkalmat pedig a barátaival is megosztotta, amiről az Instagram-oldalán is beszámolt a követőinek. Az egyik fotón a Dancing with the Stars egykori versenyzője egy limuzinban utazott, testét alig takarta a kabátja, hosszú, izmos combjai pedig ennek köszönhetően előtérbe kerültek, és ellopták a show-t.