A Spice Girls összes tagja megjelent Victoria Beckham 50. születésnapján - videó

Victoria Beckham - még Adams vezetéknévvel - a Spice Girls tagjaként lett világszerte ismert, ez a formáció 1994 és 2000 közt volt aktív, ők adták el a legtöbb lemezt a női popcsapatok közül. A csapat később többször összeállt, legutóbb épp Posh Spice, azaz Victoria Beckham nélkül turnézott, állítólag "rémálomszerű", borzalmas veszekedések voltak a tagok között. Úgy tűnik, ennek mára nyoma sincs, ugyanis ez egykori bandatagok megjelentek Victoria Beckham 50. születésnapján.

Geri Halliwell, Mel B, Melanie C és Emma Bunton is elment a hatalmas, nagyjából 100 fős születésnapi bulira, ami azt jelenti, hogy a Spice Girls minden tagja jelen volt. A csapat ráadásul egy számot is előadott közösen, a Stop című dalt énekelték el és táncoltak is. A produkciót David Beckham rögzítette, majd meg is osztotta a rajongókkal.