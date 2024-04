JLo magánélete is nagyon jól alakult mostanában: 17 év után, 2021-ben ismét megtalálta a boldogságot Ben Affleck oldalán, 2022-ben pedig össze is házasodtak. Azonban Lopez nemcsak férjével, hanem kollégájával, a Step up filmek sztárjával, Ryan Guzmannal is ágyba bújt. A férfi most először árult el intim titkokat a színésznőről.