Tíz férfival kellett csókolóznia Anne Hathawaynek

A 41 éves sztár nemrég slamposan, koszos és véres ruhában ment az utcára, amiről több fotót is nyilvánosságra hoztak. Hathaway egy piszkavassal a kezében, lehajtott fejjel látható a felvételeken, melyek legújabb filmjének egyik forgatási helyszínén készültek róla. A sztár teljesen felismerhetetlen legújabb fotóin, de valószínűleg csak a szerepe kedvéért csúfította el a külsejét. A Flowervale Street egy hamarosan megjelenő amerikai sci-fi film, amelyben Anne Hathawayn kívül, Ewan McGregor, Maisy Stella és Christian Convery láthatók a főszerepekben, a film feltehetőleg 2025-ben kerül a mozikba.

Színészként első jelentős szerepét 2001-ben Garry Marshall családi vígjátékában, a Neveletlen hercegnőben kapta, Julie Andrews partnereként. A következő években további családi filmekben szerepelt, többek között az Elátkozott Ella, a Neveletlen hercegnő 2. – Eljegyzés a kastélyban nézői találkoztak vele.

Később Hathaway feltűnt az Ámok és a Brokeback Mountain – Túl a barátságon című filmekben is. Az ördög Pradát viselben Meryl Streeppel is együtt játszhatott, majd Jane-t alakította a Jane Austen magánéletében. 2008-ban Steve Carell partnereként feltűnt a Zsenikém – Az ügynök haláli című filmben, a Rachel esküvője című filmben nyújtott alakításával, mellyel több díjat is elnyert.