Ashton Kutcher meglepő dolgot árult el a szüzessége elvesztéséről

Habár Ashton Kutcher ma már házas, feleségével, Mila Kunis színésznővel két közös gyereket nevelnek, a szüzessége elvesztését soha nem fogja elfelejteni. A sztár egy interjúban elárulta, hogy tinédzser volt, mikor megtörtént a nagy alkalom, azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt eltervezte.

"15 éves voltam. Egy lánnyal voltam kint az erdőben, akivel az egyik haverom hozott össze.

Az egész két másodpercig tartott, nagyon kínos és borzalmas volt

- emlékezett vissza a történtekre.

Annak ellenére, hogy kellemetlen élményei voltak, néhány évvel később újra találkozott a lánnyal.

"Két évvel később újra szexeltem vele, de csak azért, hogy elfelejtse az első együttlétünket, és megmutassam neki, hogy igenis jó vagyok az ágyban" - magyarázta.

A Ladbible azt is kifejtette, hogy mára már a színész biztosan tudja, hogy hogyan kell bánni a nőkkel az ágyban, hiszen feleségével közel 10 éve házasok.

Boldog házasságban él

Ashton Kutcher és Mila Kunis 2015 óta házasok, kislányuk, Wyatt Isabelle 2014 októberében, a kis Dimitri pedig 2016 novemberében született. Övék az egyik leginkább irigylésre méltó házasság Hollywoodban.

Minden, amit Mila mond, az úgy van! Ő a feleségem, szóval így megy ez.

Mindenben neki van igaza" - viccelődött a sztár Ellen DeGeneres talkshow-jában.

Kutcher egyébként azzal támasztotta alá, hogy szintén híres nejének mindig igaza van, hogy még a jókora meglepetést hozó amerikai elnökválasztás végeredményét is jó előre megmondta.

Ettől kezdve a színésznek nem voltak kétségei, így azt is hagyta Kunisnak, hogy egyedül döntsön második gyermekük nevéről: így lett a fiúcska Dimitri Portwood Kutcher, tisztelegve a színésznő ukrán gyökerei előtt.

Imádják Magyarországot

A hollywoodi sztárpár, Ashton Kutcher és Mila Kunis Magyarországon forgatta új filmjét még 2017-ben. A főváros több pontján is megfordultak, többek között szurkoltak a vizes vb-n és buliztak a Szigeten is.

De Magyarországon volt kislányuk is, akiről kiderült, hogy egy VIII. kerületi, Józsefvárosi nemzetközi óvodába járt, amíg forgattak.

A színészpár a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-Schoolba íratta be ideiglenesen gyerekét, és teljes mértékig elégedettek voltak az intézménnyel.