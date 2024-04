Zámbó Krisztián végre elmondta az Ázsia Expresszről, amire mindenki kíváncsi

A két Zámbó fivér, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián is szerepelni fognak az új Ázsia Expressz-évadban. Bemutatkozó videójukból kiderült, hogy sok félelmük van, de nagyon magabiztosan vágtak neki a kalandnak. Egy ideje kering a pletyka, miszerint a testvérek feladták a versenyt - erre néhány hete Zámbó Krisztián barátnője reagált, aki a forgatás ideje alatt kezelte a vőlegénye Instagram-oldalát, most pedig Zámbó Krisztián is megszólalt.

Soha nem adnám fel! Ősszel figyelj!

- írta oldalán a kép mellett, mely Ázsiában készült róla a testvéréről.

Korábban a menyasszonya ennyit fűzött a pletykákhoz: "Az Ázsia Expressz műsor indulása előtt azt ígérte nekem Krisztián, hogy amíg csak lehet, minden erejével küzdeni fog, és ahogy ismerem őt, ez így is lesz. Ehhez fogja tartani magát. Egyáltalán nem feladós típus. Mindenesetre szeptemberben minden ki fog derülni, aki teheti, nézze a műsort, mert nagyon izgalmas és szórakoztató lesz."

Véget ért a forgatás

Időközben a szereplők is hazaértek Magyarországra, véget ért az Ázsia Expressz eddigi legizgalmasabb forgatása.

"Tényleg csodálatos helyszíneken jártunk, ez minden fáradságért kárpótol bennünket, illetve nemcsak a gyönyörű helyszínek, hanem hogy milyen elképesztően kedvesek és befogadóak a helyiek. Ez így volt a Fülöp-szigeteken is, és így van itt Tajvanon is.

A kilenc pár elképesztő elánnal küzd, nyilván, hiszen már tudják nagyjából, hogy mire vállalkoztak. Nagyon-nagyon elszántak, és a stáb is fantasztikus munkát végez, úgyhogy alig várjuk, hogy megmutassuk a végeredményt.

Ez idén ősszel következik majd el TV2-n, úgyhogy addig tartsatok ki" - üzente nemrég a műsorvezető.

Kiket láthatunk a műsorban?

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra.

A kilencedik páros L.L. Junior és fiatal barátnője, Dárdai Blanka, ők azonban rejtélyes körülmények között, később csatlakoztak a csapathoz.