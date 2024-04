Mindenki elől rejtegetett fotóiról beszélt Bálint Antónia

A magyar Playboy volt sztárja, az egykori szépségkirálynő a Tények Plusznak nyilatkozva elmondta, hogy sok éven át megpróbált nem ismert emberként élni, pénzügyekkel foglalkozott, de valahogy mégis visszakerült a médiába. Rákapott a TikTokra, ahol százezres nézettséget hoz neki egy-egy videója, amelyeken párkapcsolatokról is beszél.

Bálint Antónia

Fotó: Instagram / Bálint Antónia

Bálint Antónia 1991-ben lett szépségkirálynő, azonban botrányával vált igazán ismertté, ugyanis aktfotói miatt utóbb őt és a második helyezettet is megfosztották a címétől. Hat év pereskedés után, a Legfelsőbb Bíróság ítélete nyomán visszakapta a szépségkirálynőt illető címét és pénzbeli kártérítést is.

Bálint Antóniának mindig is remek alakja volt, háromszor vetkőzött a Playboy magazinnak, így rengeteg aktfotó is készült róla a pályafutása során. A hamarosan 55 éves egykori modell ma is szívesen mutatja meg magát a közösségi oldalán, azonban már visszafogottabb fotókon. Most egy új képpel lepte meg követőit, melyen bikiniben pózolt a kamerának, hiszen a mai napig kirobbanó formában van.

