Nem bír leállni luxusélete mutogatásával Berki Mazsi - fotók

Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála óta teljesen új életet kezdett gazdag barátja, Zoltán oldalán, akivel rengetegszer utaznak el külföldre. Már az évet is luxusutazással indították, ami nagyjából egy hónapig tartott, akkor a tengerentúlra utaztak és számos drága programon vettek részt családjukkal együtt. Azóta jártak már Thaiföldön is, most pedig Rómába utaztak, a jelek szerint kettesben.

Bár nemrég valaki durva megjegyzést tett a luxusözvegy gazdagsággal való dicsekvésére, és lustának titulálta, akkor ő visszavágott azzal, hogy üzletasszonyként keresi a kenyerét.

Dolgozom kedves! Van 2 vállalkozásom, mellette egy nemzetközi bokszversenyre készülök, és ami marad szabadidőm, azt a lányommal, a párommal és a családommal töltöm. Mit kellene még dolgoznom?

- írta akkor az özvegy, aki hamarosan már két éve, hogy elvesztette kislánya édesapját, és nem sokkal később új kapcsolatot kezdett a Zoltán nevű vállalkozóval, aki azóta is elhalmozza őt mindenféle luxussal, legfőbbképp drága utazásokkal.

Bár eleinte Zoltán óvakodott attól, hogy a közösségi médiában mutogassa barátnője, az utóbbi időben mégis megengedi neki, hogy közös felvételeket tegyen közzé, annak ellenére is, hogy múltkor ő is kemény kritikákat kapott viselkedése miatt. A pár akkor épp Thaiföldről jelentkezett, ahol mentett elefántokat etettek és mosdattak – a kommentelőket azonban láthatóan jobban érdekelték Zoltán megnyilvánulásai, a stílusát ugyanis sokan kifogásolták.

Ritka tapló egy »férfi«, le is rúgnám,

- írta akkor valaki a videón látottakhoz, de több durva megjegyzés is érkezett.

"Talajgyökér embered van... ruppót nem ér a csávó", illetve "Nagy suttyó a manus!" – szóltak hozzá páran, de finomabb stílusban is többen megfogalmazták ugyanezt. "Sajnos valóban hagy bőven kívánnivalót maga után az úriember stílusa és ahogy megnyilvánul."

Láthatólag ezek a kritikák egyáltalán nem érdeklik Berki Mazsit, aki most Olaszországban múlatja az időt, erről számos bejegyzést is közzétett az elmúlt napokban. A képeken azonban most nem az utazásra és az élményekre helyezte a hangsúlyt, hanem mérgedrága ruháira, hiszen több százezer foritot érő Louis Vuitton táskában és dzsekiben pózolt a kamerának.

A képek között lapozhat: