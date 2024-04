Bizarr plasztikai módszerrel fiatalodik a TV2 gigamellű sztárja

Szinte nincs olyan testrésze, amit ne szabtak volna át, és a botoxról sem tud lemondani a húszas éveiben járó Tuvic Aleksandra, aki több műsorban is feltűnt már a TV2-n. Láthatták a Nagy Ő csábítójaként Tóth Dávid kegyeiért küzdeni, majd felbukkant a Kőgazdag fiatalokban, a Farm VIP-ben és a Párharcban is korábbi párjával, Gelencsér Kornéllal is.