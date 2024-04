Jennifer Lopez 54 évesen is remek formában van, amit rendre bizonyít friss fotókkal és videókkal. Most épp egy neves fehérneműcégnél jelent meg kollekciója, a kampányhoz pedig ő maga is modellt állt, melltartóban és bugyiban készült róla pár szexi kép – nézze meg!

Vágólapra másolva!