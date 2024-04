Csak pár vékony bőrpánt takarja Hajdú Péter volt barátnőjének hatalmas melleit - kép

A Next Top Model Hungary egyik versenyzője, Alföldy Anna sokaknak már ismerős lehet, hiszen néhány évvel ezelőtt Hajdú Péter barátnője volt. A telt alkattal rendelkező modell végül bejutott a legjobb 16 lány közé, ahol azóta is bizonyíthatja rátermettségét. Alföldyt korábban zavarta, hogy teltebb alkattal rendelkezik, de ma már büszke rá, hogy ilyen adottságokkal rendelkezik. Legújabb fotóján egy sokat láttatni engedő fesztiválszettet mutatott be, mely egy nadrágból és egy fűzős topból áll. A top lényege, mintha fordítva viselnék, hiszen a felsőkön a fűző általában hátul van. Most azonban megfordították, így top elég merész dekoltázst kölcsönöz viselőjének, épp csak a mellbimbói nem látszódnak ki a vékony bőrpántok alól.