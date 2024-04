Cserhalmi György súlyos betegségéről beszélt

Cserhalmi György 2020-ban jelentette be, hogy hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták, majd egy életmentő műtéten is átesett. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész most újabb részleteket árult el egészségügyi állapotáról.

Vágólapra másolva!

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész 2020 tavaszán jelentette be, hogy daganatos beteg. Életmentő műtéten esett át: eltávolították epehólyagját, patkóbelét és a hasnyálmirigyének egy részét is. A betegségből szerencsésen felgyógyult, és ma már jól érzi magát. "Én voltam elfoglalt, de nem a munka kötött le, hanem különböző kórházi ágyak. Köszönöm szépen, rendben vagyok, alakulok" - mondta.

Cserhalmi György állapota ugyan javult, még most is bottal közlekedik, amitől most már nehezen válna meg. "Ez egy lelki mankó, tényleg az. Mindenki mondja, a gyógytornász is (én már művészi tornának hívom), hogy már lassan el kéne felejteni. De valahogy ez a bot hozzám nőtt, mint egy útitárs.

Nem tudom, szabad-e ilyet mondani, de legalább az kemény. Öt-hatéves koromban a negyvenévesekre is azt mondtam, hogy hú de vén trottyos bácsi… én abszolút az vagyok! Én teljes mértékben öreg trottyos vagyok - hangsúlyozta.

4 évvel ezelőtt állt ki a nyilvánosság elé, és elmondta, hogy hasnyálmirigyrákja van, amit szerencsére az orvosok időben észrevettek, és kezeltek. "Ember feletti érzés volt. Azért kijönni egy hasnyálmirigyrákból, az nem akármi. Elkapták időben, megműtöttek, baromi nagy szerencsém" - emlékezett vissza.

Az Abaházi Presszóban elárulta azt is, hogy egyre kevesebb színházi és filmes munkákat vállal, ugyanis megijeszti, ha meg kell tanulnia tíz oldalt, amire már nem biztos, hogy képes.