Csipkés melltartóban, bugyiban mutatta meg magát a Házasság első látásra sztárja - képek

A TV2 új sztárja, Dávid Petra a Házasság első látásra című műsorban András párjaként látható, ők az egyik legmegosztóbb házaspárja a sikeres realitynek. Az influenszer sokat magyarázkodik is a kapcsolatuk miatt a közösségi oldalán, de emellett sokat foglalkozik azzal is, hogy megmutassa, milyen hatalmas változáson ment át az elmúlt években.

Dávid Petra rengeteget fogyott, ma már fitneszedzőként dolgozik, élete szerves része lett a testmozgás. Az influenszer a közösségi oldalán most megmutatta, hogy milyen volt a teste fogyása felénél, és plus size modellként hogyan festett fehérneműben. Ezenkívül azt is elárulta a bejegyzésében, hogy akkoriban sminkesként is dolgozott, és a TV2 stylistjával, Kiss Márkkal is volt közös munkája, erről is mutatott pár fotót.