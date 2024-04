Dundikát sokkolta Hugh Hefner legendás villája, itt vannak a fotók

Majoros Hajnalka a kétezres évek elején vált ismertté, de nem Majka feleségeként, hanem aktmodellként és playmate-ként, ugyanis számtalanszor vetkőzött le a férfimagazin kedvéért, semmit nem bízva a férfiak fantáziájára. Nem volt szégyenlős, itt rengeteg meztelen képet nézhet meg róla!

Ma már kétgyerekes édesanyaként nem mutogatja magát meztelenül, de korábbi szexképei a mai napig népszerűek, valószínűleg sokan emlékeznek is rá, hogy milyen volt egykor a Dundika néven népszerűvé vált modell. Erről az időszakról most a Beköltözve Hajdú Péterhez következő vendégeként mesél majd, ahol többek közt a Hugh Hefnerrel való találkozása is szóba kerül.

A műsor előzeteséből kiderült, hogy az egykori playmate évekkel ezelőtt találkozott a Playboy alapítójával Hugh Hefnerrel.

"2006-ban kint voltam Los Angelesben, a villájában" - árulta el a műsorban Majka felesége.

Teljes sokkhatás alatt voltam, hogy itt most tényleg megtörténik bármi is, amit hallottunk ezelőtt?

– idézte fel a történteket Majoros Hajnalka. A többi részletet a pénteken megjelenő epizódból lehet megtudni.

Nagyon szerették a meztelen képeit

2005-ben őt választották Magyarország Playmate-jének, olyan modelleket utasított maga mögé, mint Kelemen Anna, aki második lett, vagy Kustánczi Lia. A modellre maga Hugh Hefner is felfigyelt, Voksán Virág után ő volt a következő modell, aki a Playboy-villába látogathatott a sajtómágnáshoz. Később azt mondta, hogy hazudott életkoráról a Playboy atyjának azért, hogy megússza a szexpartiját.

A modell próbálkozott az énekléssel is egy ideig, így ismerkedett meg jelenlegi férjével, Majoros Péterrel, akinek a Bom Chicka Wah Wah című dalához forgattak egy merész klipet, amiben Dundika és a másik népszerű playmate, Kustánczi Lia együtt vetkőztek. A történetben Dundika játszotta a szálloda igazgatónőjét, míg Kustánczi és a többi modell az alkalmazottakat.

Hugh Hefner 2017-ben bekövetkezett halála után egyébként Dundika posztolta is a közös képüket, ami a műsorban is előkerül majd.