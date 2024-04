Rúzsa Magdi és a férje, Vilmos tizenhárom éve vannak együtt, amiről az énekesnő is megemlékezett az Instagramon. Lapozható posztjában hét évvel ezelőtti esküvőjükről is közzétett eddig nem látott képeket, de egy friss fotón a hármas ikreik is feltűntek. Nézze meg a bejegyzést!

Vágólapra másolva!