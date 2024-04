Egyszerre randevúzott négy barátnőjelöltjével is az egykori Nagy Ő, Jákob Zoltán - képek

Azonban vannak kitartó hölgyek, akik még most is szívesen küzdenének az egykori Nagy Ő kegyeiért, és ezt a szándékukat nem is titkolják. Elsősorban Péntek-Gyulai Virág az, aki nyíltan beszélt erről, de több, a műsorből ismert nő is feltűnt már váratlanul Jákob oldalán.

Most meglepő fordulat történt, ugyanis az üzletember egyszerre négy egykori barátnőjelöltjével randevúzott. Állítása szerint véletlenül értesült az eseményről, amit az egykori csábítók szerveztek, hiszen egy-két nő jó viszonyban maradt a műsor után is.