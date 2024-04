Elárulta, milyen nőre vágyik a TV2 sztárja

A TV2 sztárja az Instagram-oldalán felelt a követői kérdéseire, melyben többek közt azt is kifejtette, hogy pontosan milyen a női ideálja a feleségétől elvonatkoztatva.

"Nekem alapvetően nincsen ideálom. Nem vizualizálok magam elé valakit, utána pedig azt keresem. Nálam az a fontos, hogy mikor megismerek valakit, akkor megegyen az a plusz, ami elvarázsol, ami arra késztet, hogy jobban meg akarjam ismerni a személyiségét. Egyértelműen fontosak a külsőségek is. Én is adok magamra, ezért szeretem, ha a másik fél is foglalkozik saját magával.