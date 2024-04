Életveszélyben lehetnek az Ázsia Expressz sztárjai

Az erős rengést a környező szigeteken is érezni lehetett, a Fülöp-szigeteken is cunamiriadót hirdettek ki a történtek miatt, amit azóta már visszavontak. A műsor kreatív producere, Katona Andor megszólalt a Tények Plusznak a mostani helyzetről és megnyugtatott mindenkit, hogy a stáb és a versenyzők is jól vannak, viszont csak a nagyon fontos információkat közlik velük a verseny során, a külvilágról szinte semmit sem tudnak, hiszen ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a kalandnak.

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra.