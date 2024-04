Elképesztő átalakulás: majdnem 30 kilót fogyott a magyar énekes

Kalapács József korábban arról is beszélt, hogy valószínűleg már nem is élne, ha nem teszi le a cigarettát és az alkoholt. "Szinte csak hétvégente ittam, de akkor annyit, hogy másnap arra sem emlékeztem, hogy egyáltalán buli volt, és utólag visszagondolva ez borzasztó, hisz az ember azért bulizik, hogy jól érezze magát, ha nem is emlékszik rá, akkor ott már nagy a baj" – mondta pár éve.

Mi lett a Pokolgéppel?

Kalapács József 1982 és 1990 között volt a Pokolgép énekese, majd egyik zenésztársával, Nagyfi Lászlóval kiváltak az együttesből, és megalapították az Oment, hogy még keményebb zenét játsszanak. Kalapács aztán az Edda egykori tagjaival alapította a Hard zenekart (amely 2013-tól Kardként működött), de Kalapács, illetve Kalapács és az Akusztika néven is vitt, visz projekteket.

A Pokolgépben jelenleg Bánhegyesi Richárd énekel: Kalapács Józsefet 1990-ben Rudán Joe, majd 2010-ben Tóth Attila váltotta – idén év elején azonban utóbbi is kilépett a zenekarból, részben szintén egészségügyi okokból, az egészségét féltve. Tóth Attila döntéséről itt olvashat hosszabban.