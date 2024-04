Élőben közvetítette egy tehetségkutató sztárja, ahogy egy őrült nő savval önti le - videó

Fényes nappal a nyílt utcán támadt rá egy középkorú nő Korra Obidira Londonban, aki korábban a "So You Think You Can Dance" tehetségkutató műsorban vált ismertté. A táncosnő egészen a döntőig menetelt.

Korra éppen élőben jelentkezett be közösségi oldalán,