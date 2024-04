Először beszélt a szakítása részleteiről a Dancing with the Stars táncosnője

Tóth Katicát a Dancing with the Starsban ismerhette meg a közönség, tavaly Szabó András Csuti táncpartnereként tűnt fel a TV2 táncos show-jában, akivel a hetedik helyig jutottak. A táncosnő hosszú évekig alkotott egy párt Suti Andrással, és az ő szakításuk után hamar rátalált a boldogságra Tasi Dávid, a Sztárban sztár leszek! énekese mellett. A kapcsolat azonban elhamarkodottnak bizonyult, ugyanis rövid időn belül ők is szakítottak, azonban a részletekről eddig nem szólaltak meg.

A Dancing with the Stars két táncoa, Tóth Katica és Suti András nyolc évig voltak egy pár, majd két és fél évvel a lánykérés után megváltozott közöttük valami. A világjárvány ideje alatt jöttek rá arra, hogy jobb lenne nekik külön utakon folytatni, ezért felbontották az eljegyzésüket, de megmaradt köztük a jó viszony, nemrég táncbajnokságot is nyertek együtt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tóth Katalin (@tkatica95) által megosztott bejegyzés

Tóth Katica még tavaly karácsonykor tudatta a nyilvánossággal, hogy újra szerelmes, és a Sztárban sztár leszek! előző évadában feltűnt Tasi Dáviddal alkotnak egy párt. A kapcsolat azonban nem bizonyult túl hosszú életűnek, ugyanis pár hónap alatt szakítottak, azóta sem békültek ki. Azóta egyikük sem beszélt a történtekről, a táncosnő most elárulta, hogyan érzi magát ennyi év után újra egyedülállóként, és készen áll-e egy újabb kapcsolatra. Nincs jelenleg párkapcsolatom, de úgy érzem, hogy nem is férne most bele a mindennapjaimba, annyira lekötöm magam még akkor is ha nem kéne. Sőt, még a szabadidőmben is azon gondolkodom, hogy mit lehetne még csinálni. Nagyon sokáig kapcsolatban voltam, tehát azt, hogy milyen az egyedüllét most tudom igazán megtapasztalni és nagyon élvezem" - magyarázta Tóth Katica, aki most azért boldog, mert karrierjében jó úton halad, sikereket ér el, és szeretné kiélvezni ezt az időszakot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tóth Katalin (@tkatica95) által megosztott bejegyzés Nem érzem, hogy rossz lenne egyedül. Sokkal jobban megszerettem magamat ezáltal, hogy egyedül vagyok és nagyon élvezem, hogy mindenhol meg tudom állni a helyem. Most úgy érzem bármit meg tudok oldani, ami velem szembejön és nem kell hozzá más, hogy megálljam a helyem. Nagyon sok dologban változtam az elmúlt egy évben, határozottabb és magabiztosabb lettem, sőt olyan helyzeteket is megtanultam kezelni, amikről nem is gondoltam volna, hogy képes leszek egyedül megoldani" - mondta a Borsnak a táncosnő, aki a szakítás után tapasztalja, hogy milyen igazán önállónak lenni, bár nem zárkózik el az új kapcsolat gondolatától sem.