Ezek a legjobb szamurájfilmek, amit a Shogun után érdemes megnézni

A Szamurájmaraton egy 2019-es japán-brit történelmi akciófilm, melyet Bernard Rose írt és rendezett Takeru Satoh, Nana Komatsu és Mirai Moriyama főszereplésével. A film a 2014-es The Marathon Samurai című regény alapján készült, a Five Tales of Japan's First Marathon, azaz Öt történet Japán első maratonjáról című könyvből, amelyet az Annaka városban évente megrendezett 30 km-es gyalogosverseny ihletett.

