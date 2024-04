Ezért osztogatja el a vagyonát az egykori Nagy Ő, Jákob Zoltán

Az adakozás még a gyerekkoromból fakad. Kis faluban nőttem fel, és mindent megosztottunk egymással. Nem ismertünk olyan embert, akinek sok vagy kevés volt.

Régen is adakoztam, de most, hogy sok pénzem van, jobban látszik. Rájöttem, hogy nemcsak nekem okoz örömöt, hanem azoknak is, akiknek kissé jobbá tehetem az életét. Igyekszem példát mutatni, hátha mások is kedvet kapnak hozzá" - magyarázta a nagyvonalúságának mélyen gyökerező okait az üzletember, aki igyekszik mindig változatos formában, egyre szélesebb körben segíteni az embereken.