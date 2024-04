Ezzel a műsorral mért végső csapást az RTL Klubra a TV2, behozhatatlan fölényt szerzett

A tavalyi évben is piacvezető TV2 úgy tűnik, idén is fenntartja az elképesztő fölényét az RTL Klubbal és más csatornákkal szemben is, hiszen egy teljesen új műsoruk egyedülálló sikert aratott a legfontosabb korcsoportokban. Ez nem véletlen, hiszen Fischer Gábor, a csatorna programigazgatója évek óta nagyon céltudatosan építi a kínálatot, és forradalmian új ötletekkel áll elő évről évre, és eddig úgy tűnik, hogy ez a stratégia verhetetlen a TV2 számára.

Bár a hétvégék az utóbbi időben inkább az RTL Klubnak kedveztek a fiatalok körében, de a főműsoridőben mért közönségaránynál egyértelmű lett a TV2 fölénye, ami hatalmas bukás a konkurens csatornának, főleg azért, mert hétköznapokon labdába sem rúghat a TV2 mellett. Elképesztő sikere van a TV2 új társkeresőjének a teljes lakosság körében

Fotó: TV2

A TV2 hétköznapjainak elképesztő győzelmét egy teljesen új formátum hozta, ami egy pszichológiai kísérleten alapuló társkereső reality, a Házasság első látásra című műsor, melyben hat teljesen idegen pár házasodik össze úgy, hogy az oltárnál találkoznak életükben először. A hat pár hat héten keresztül vesz részt a kísérletben, és a szakértők által irányított feladatoknak köszönhetően végül akár egymásba is szerethetnek. A házaspárok történetének alakulását olyan sokan követik figyelemmel, hogy a múlt heti három adás bekerült 2024 első három legnézettebb műsora közé, és még mindig folyamatosan emelkedik a nézettsége a múlt heti adásokhoz képest is. Az április 8-i, hétfői epizódot 306 095-en nézték, a közönségarány 29,8 százalékos volt a fiatalok körében. A Házasság első látásra epizódjait átlagosan 286 ezren követik figyelemmel, a közönségaránya pedig elképesztően magas, 28,5 százalékos. A teljes lakosság körében 861 ezren néznek egy-egy részt, így 25,4 százalékos a közönségarány, míg az RTL Klubon ezzel párhuzamosan látható műsort, Az álommelót viszont csak 134 ezren, melynek folyamatosan csökken a nézettsége a teljes lakosság körében is, ahol nagyon gyengén teljesít - idézi a mandiner.hu.

A Házasság első látásra című műsorral elképesztő csapást mért az RTL Klubra a TV2 csatorna

Fotó: TV2