Ezzel meg kell küzdenem - szörnyű emlékéről beszélt Dér Heni

"Apukám nagyon fiút szeretett volna, ezt sokszor hangoztatta is. Vajdaságban egy olyan zárt erkölcsű, patriarchális rendszerben gondolkozott a közeg, hogy a fiú viszi tovább a családnevet, a gazdaságot, ennek kiemelt értéke van. Ebből kifolyólag apukám is akkor lett volna elégedett saját magával, ha két fia születik. Ehhez képest, a karma, a sors, a Jóisten gondoskodik arról, hogy mindenki megkapja a saját feladatát: ezért két lánya született. Ezzel ő is küzd, és nekem is meg kellett küzdenem" – mesélte a csinos énekesnő az M2 Petőfi TV műsorában.

Később Dér Heni diplomát szerzett, a Megasztárral pedig befutott. Apja azonban nem fogadta örömmel, hogy lánya bejutott a legjobbak közé, egyszer sem utazott Budapestre az élő adásért, és Heni anyukájának is csak a legelső adásra engedte, hogy utazzon. Azt akarta, hogy lánya egyedül boldoguljon, ha már szembe ment az akaratával. "Akkor nem gondoltam arra, hogy nekem sajnálnom kéne magam, vagy hogy nekem de rossz, de szomorú, hogy a Tóth Verának ott van a családja transzparensekkel, hogy hajrá Vera. Mellette a Gáspár Laci családja a táblákkal. Nálam nem volt senki az élő adásokon. De nem foglalkoztam ezzel, elindult bennem egy belső motor" – mesélte az énekesnő.

Részletek a videóban: