Gátlástalanul mesélt szexuális zaklatásáról Rebel Wilson

Rebel Wilson (Hogyan leszünk szinglik, Tökéletes hang, Csaló csajok, A végzős év) nemrég megjelent életrajzi könyvében elárulta, hogy 35 évesen tapasztalta meg először a szexet. Most az is kiderült, hogy melyik ismert férfi vette el a szüzességét, és az is, hogy ki az a népszerű színész, aki szexuálisan zaklatta őt egy közös munka során.

A 44 éves ausztrál színésznő zavarbaejtő részleteket osztott meg magánéletéről az új memoárjában, a Rebel Risingban, amely április 2-án jelent meg, és amelynek egyik fejezetében azt állította, hogy a 22 év után épp válófélben lévő Sacha Baron Cohen szexuálisan zaklatta őt Az Agyas és agyatlan 2016-ban bemutatott vígjáték forgatásán. 22 év együttélés után válik el Sacha Baron Cohen és Isla Fischer színésznő

Fotó: Isla Fischer Instagram

Baron Cohen szóvivője cáfolta a színésznő állításait, és azt mondta: Bár nagyra tartjuk a téma fontosságát, és azt, hogy beszéljünk róla, de ezeknek a bizonyíthatóan hamis állításoknak közvetlenül ellentmondanak a kiterjedt, részletes bizonyítékok. Beleértve a korabeli dokumentumokat, filmfelvételeket és a Az Agyas és agyatlan (Grimsby) forgatása előtt, alatt és után jelenlévő szemtanúk beszámolóit" - idézi a ladbible.com.

Wilson a memoárban nyíltan beszélt arról is, hogy 35 évesen vesztette el a szüzességét. Egy korábbi interjújában elmondta, hogy ezzel a vallomásával szeretne pozitív üzenetet küldeni a fiatalokak, hogy nyugodjanak meg, mert nem mindenkinek kell tinédzserként elveszítenie a szüzességét, nem veszítenek vele semmit. A memoárból az is kiderül, az akkor 38 éves színész és komikus Mickey Gooch Jr. volt az első szexuális partnere a színésznőnek. Micks, tudom, hogy ez lehet, hogy újdonság lesz neked, ha ezt olvasod, de igen, veled vesztettem el a szüzességemet

- írta a Rebel Risingban a színésznő, akinek sokáig gondja volt az intimitással, és pornófilmeket nézett, hogy fel tudjon rá készülni lelkileg. Ma már azonba nincsenek ilyen problémái, sőt, már van egy kétéves kislánya Royce Lilian, aki béranya segítségével született. Rebel Wilson kitálalt a szexuális életéről is a nemrég megjelent memoárjában

Fotó: NurPhoto via AFP