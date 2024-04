Gelencsér Timi melltartóban fotózta lapos, izmos hasát - kép

Az egykori szépségkirálynő munka miatt jelenleg Cadizban tartózkodik, ahonnan az Instagram-történetében már párszár be is jelentkezett. Legutóbb azt osztotta meg a követőivel, hogy futás után mindössze 48 perce volt elkészülni, amit egy tükrös szelfivel bizonyított is.

Gelencsér Timi szabadidejében gyakran sportol, aminek az eredménye is meglátszik. Lapos, izmos hassal pózolt a kamerák előtt, amire párja, Simon Mátyás a legbüszkébb.