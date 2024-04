Kiderült, hol lesz G.w.M az újabb baba születésekor

"Édes, kicsi, szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az Istennek ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk. Nagyon nagy vágyam volt, igazából már “csak” erre vágytam, semmi másra. RÁD, KICSI HERCEGEMMM! Várunk nagyon kincsem! KULCS, KÉSZÜLJ!!! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már három lesz" – írta a rapper az Instagramon a nagy bejelentést követően.

– Az előző gyermekeim születésekor is bent voltam a szülőszobában, és természetesen ez most sem lesz másképp. Ott leszek, amikor világra jön a kisfiam! - mondta Márk a Borsnak, elárulva azt is, hogy szinte még nem is vettek babaholmit, mert babonából az utolsó előtti pillanatra hagyják a bevásárlást.